(FOTO) Ampla razie a politistilor rutieri

Sub coordonarea Serviciului Rutier, in data de 9 martie, a fost desfasurata o actiune la nivel judetean, pentru combaterea cauzelor generatoare de accidente rutiere.In prima parte a zilei, activitatile s-au desfasurat in mediul rural, iar in cursul serii si noptii, in mediul urban.Au fost legitimate 557 persoane si verificate 496 de vehicule. 279 de conducatori de vehicule au fost testati pentru consum de alcool si droguri.Ca urmare a neregulilor constatate, au fost aplicate 414 sanctiuni ... citește toată știrea