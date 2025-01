(FOTO) Ceremonia de depunere a juramantului militar, un eveniment deosebit pentru noii jandarmi din Arad

Ieri, 15.01.2025, in cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Arad, a avut loc ceremonia de depunere a juramantului militar de catre tinerii jandarmi incadrati din sursa externa.Evenimentul a constituit un moment important atat pentru noii colegi, cat si pentru intreaga unitate, semnificand inceputul unui angajament in slujba legii, a valorilor fundamentale si a profesiei de militar."Cu prilejul acestui eveniment deosebit, am fost onorati sa avem alaturi de noi pe Preasfintitul Emilian ... citește toată știrea