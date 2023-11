Un protest a avut loc in fata sediului Directiei de Sanatate Publica Arad, astazi de dimineata."Ne-am adunat azi ca sa protestam, nemultumiti de faptul ca ai nostri colegi din casele de asigurari au aprobata majorarea salariala. Iar noi care am dus greul in pandemie, am fost in vama am lucrat in orice conditii , nu ne-a intrebat nimeni daca ... citeste toata stirea