(FOTO) Razie in orasul Santana

Politistii orasului Santana au desfasurat, in dimineata de 27 octombrie, o actiune, impreuna cu politistii oraselor Curtici si Pancota.In cadrul actiunii, politistii au actionat si pentru prevenirea faptelor antisociale si descurajarea fenomenului infractional, cu precadere in zona pietei din Santana.Activitatile s-au soldat cu sanctionarea contraventionala a 35 de persoane (din care 5 pentru nerespectarea ordinii publice), cu amenzi in valoare totala de aproximativ ... citește toată știrea