(FOTO) "Scoala parintilor", un proiect pentru siguranta scolara

Proiectul "Scoala parintilor", demarat in cursul anului scolar 2023-2024, continua si in acest an scolar, cu o echipa extinsa, din care fac parte politistii Biroului Siguranta Scolara, Inspectoratul Scolar Judetean Arad, Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Arad, Camera de Comert, Industrie si Agricultura Arad, Penitenciarul Arad, Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Arad, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arad.Scopul acestui ... citește toată știrea