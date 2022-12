(FOTO) Spargere auto pe o strada din municipiu. Jandarmii au prins faptasul in timp record / UPDATE: Tanarul a fost retinut

In data de 6 decembrie 2022, printr-un apel la 112 se anunta spargerea unei masini, pe o strada din Arad.Semnalmentele autorului faptei au fost transmise prin statia radio catre toate fortele de ordine din teren. In scurt timp, jandarmii aradeni au identificat in zona Garii un tanar care corespundea datelor transmise si care, la vederea colegilor nostri, a devenit agitat.Jandarmii l-au oprit pe tanar si l-au identificat. In urma controlului corporal, au gasit asupra lui un telefon mobil pe ... citeste toata stirea