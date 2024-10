(FOTO) Un barbat arestat a evadat din fata Parchetului

Un barbat a evadat de sub escorta , din fata Parchetului de pe langa Tribunalul Arad.Azi, in jurul orei 12.45, politistii Centrului de Retinere si Arestare preventiva, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu, au desfasurat activitati pentru escortarea a doi barbati, privati de libertate, la Tribunalul Arad, in vederea prezentarii in ... citește toată știrea