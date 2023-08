Luni, 21.08.2023, politistii locali cu atributii in domeniul ordinii publice din cadrul Directiei Generale Politia Locala Arad au identificat si condus la Sectia Clinica de Psihiatrie din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad o persoana care tulbura linistea publica, prezentand pericol pentru trecatorii din zona in care se afla.Astfel, echipajul aflat in misiune de mentinere a ordinii publice a fost sesizat de catre Serviciul Dispecerat referitor la faptul ca in Piata Arenei se ... citeste toata stirea