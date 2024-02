(FOTO) Un pompier a venit in ajutorul unei femei gravide care si-a pierdut cunostinta

In dimineata zilei de 7 februarie, Darius a intervenit prompt pentru a veni in ajutorul unei tinere insarcinate care a lesinat in piata din localitatea Beliu. In mijlocul haosului si a confuziei create, el a reusit sa ofere liniste si sprijin atat tinerei aflate in dificultate, cat si persoanei varstnice care o insotea.Fara ezitare, Darius i-a acordat primul ajutor medical si a ramas alaturi de ea pana la sosirea ambulantei, asigurandu-se ca totul este in regula."Darius, gestul tau nu doar ... citește toată știrea