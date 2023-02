FOTO/VIDEO | O masina a luat foc in mers, in Aradul Nou

ARAD. Un autoturism a luat foc in mers, duminica dimineata, in jurul orei 08:30 pe strada Adam Muller-Guttenbrunn din municipiul Arad.Conducatorul auto si pasagerul au reusit sa iasa la timp din masina in momentul care si-au dat seama ca aceasta are o problema la compartimentul motor."La fata locului s-au deplasat de urgenta pompierii militari ai Detasamentului Arad cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma.La sosirea echipajului incendiul se manifesta generalizat, la intreg ... citeste toata stirea