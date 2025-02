(FOTO) Ziua internationala pentru nonviolenta in scoala, marcata la Arad

Ziua Internationala pentru nonviolenta in scoala a fost marcata de Biroul Siguranta Scolara, prin organizarea unui eveniment in cadrul campaniei nationale ,,Tacerea e tot violenta. Vocea ta e solutia!". Evenimentul a avut loc in Aula Magna a Universitatii de Vest "Vasile Goldis", din Arad.Cu aceasta ocazie a avut loc si premierea castigatorilor fazei judetene a concursului de creatie virtuala (reel-uri si short-uri) "Vocea ta e solutia"!.Mesajul unui comportament nonviolent in scoala si ... citește toată știrea