Front nou de lucru pentru reteaua de apa din Arad

Lucrarea, derulata in cadrul contractului CL1 Reabilitare retele apa in Municipiul Arad, se desfasoara pe strada I.C Bratianu, in proximitatea intersectiei cu strada Vasile Milea si consta in executia unei sapaturi deschise in vederea montarii conductei si a caminului din intersectie.Pentru aceasta lucrare este necesara o zona de lucru de 20x4 m, care va ocupa de sensul de mers catre intersectia cu strada Vasile Milea, traficul urmand sa fie deviat, in dreptul lucrarii, pe sensul opus.In ... citeste toata stirea