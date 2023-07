12 ONG-uri mici si medii din Romania sustinute in vederea cresterii capacitatii de a mobiliza fonduri prin campanii de fundraising la nivel local10 iulie 202312 ONG-uri din judetele Alba, Arad, Buzau, Covasna, Cluj, Ilfov, Maramures,Mures, Teleorman si Timis sunt sustinute in implementarea de campanii destrangere de fonduri pentru a asigura sustenabilitatea proiectelor educationale sisociale desfasurate in comunitatile lor pentru un numar total de 2548 beneficiari.ONG-urile din judetele ... citeste toata stirea