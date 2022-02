Politistii Biroului de Investigatii Criminale au identificat un barbat de 30 de ani, din Lipova, care, in noaptea de 28/29 ianuarie 2022, ar fi patruns, prin poarta neasigurata, in curtea unui imobil din municipiu si ulterior, prin fortarea cu un corp dur, ar fi patruns in imobil, de unde ar fi sustras bijuterii, o tableta, bunuri alimentare si o scula ... citeste toata stirea