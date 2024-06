Furtuna a doborat mai multi copaci in Arad

In contextul fenomenelor meteorologice avertizate, pompierii militari aradeni au intervenit, in intervalul orar 22:30 - 00:00, pentru: *degajarea unui copac cazut peste un autoturism, in apropierea Strandului Neptun al municipiului Arad; *degajarea unui capac cazut pe carosabil, pe DJ 709C; *degajarea unui copac cazut pe Bulevardul Revolutiei in zona Podgoria; *degajarea unui copac cazut pe carosabil, strada Patria din municipiul Arad; *degajarea unui copac cazut pe carosabil, intre ... citește toată știrea