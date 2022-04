Meteorologii nu au vesti tocmai bune pentru zona noastra, in ceea ce priveste vremea. In Vinerea Mare, Aradul este vizat de furtuni insotite de descarcari electrice, grindina si vant puternic. "In intervalul 22.04, ora 17:00 - 23.04, ora 12:00, in Banat, sudul Crisanei si zona montana din V-SV, se preconizeaza instabilitate atmosferica, ce se va accentua treptat, in ... citeste toata stirea