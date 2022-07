Furtuni si grindina in 6 localitati din Arad. Avertizari cod galben si cod portocaliu peste tot judetul!

Instabilitate atmosferica si grindina in sase localitati din Arad. ANM a emis un cod galben de tip now-casting care este valabil cel putin pana la ora 12:00 in localitatile Apateu, Sintea Marea, Misca, Craiva, Cermei si Sepreus. Se pot semnala : frecvente descarcari electrice, grindina, intensificari de scurta durata ale vantului, averse ce vor cumula peste 15-20 l/mp.In plus, ANM a emis si o avertizare meteorologica de tip cod galben si una de tip cod portocaliu care vor intra in vigoarea la ... citeste toata stirea