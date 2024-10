Fwd: Ziua Nationala a Produselor Agroalimentare Romanesti ! ATENEsIE ! " Produs romanesc - produs obtinut pe teritoriul national din materii prime de baza provenite in proportie de 100% din fermele din Romania "

Conform Legii nr. 150 din 12 iulie 2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare , articolul 2 , alineatul 2 , punctul 2^5 , un produs agroalimentar romanesc este definit astfel :2^5. produs romanesc - produs obtinut pe teritoriul national din materii prime de baza provenite in proportie de 100% din fermele din Romania; produsul are la baza interesul acordat de producatori comerciantilor in sensul asigurarii sigurantei si securitatii ... citește toată știrea