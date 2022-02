Gala Elitelor Aradene, la prima editie

Consiliul pentru Elitele aradene, Primaria Municipiului Arad, Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad, Universitatea de Vest "Vasile Goldis" din Arad in parteneriat cu Marea Loja Nationala din Romania, la initiativa asociatiilor Fraternitas 37, Concordia 271, Preparandia 345, Milan Tabacovici, Aurel Ardelean Academica, SF 6020, Casa cu Lacat, organizeaza in aceasta primavara "Gala Elitelor Aradene", cel mai important eveniment de recunoastere a valorilor locale. Astfel, in data de 19 martie 2022, ... citeste toata stirea