Geanina Pistru si Simona Man - premiate la Gala Green Woman (FOTO)

Doua aradence, Geanina Pistru si Simona Man, au fost premiate la Gala Green Woman. In cadrul galei organizate de Initiativa Ecologista Europeana in parteneriat cu Uniunea Ziaristilor Profesionisti din Romania si Universitatea Ecologica din Bucuresti au fost premiate 12 femei care au demonstrat ca prin leadership si viziune pot aduce schimbari reale in comunitati si in protectia mediului."Am fost onorata sa particip in aceasta seara la Gala Green Woman si sa primesc distinctia "Green Woman".