George Simion, scandal cu politia la 3.00 dimineata. A fost saltat de mascati de la Guvern si testat antidrog si cu etilotestul

Scandal intre George Simion si Jandarmerie, la 3 dimineata, in Piata Victoriei, din cauza unui permis suspendat si a galagiei facute in toiul noptii.Un scandal a izbucnit intre George Simion si Jandarmerie, vineri dimineata, la ora 03:00, in timp ce liderul extremist AUR se afla in Piata Victoriei, unde si-a inceput protestul cu trei zile mai devreme. Simion a anuntat inca de joi seara ca a inceput protestul in fata Guvernului, care va avea loc pe tot parcusul lunii octombrie,potrivit unei ... citeste toata stirea