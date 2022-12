Gheorghe Falca: "Comisia Europeana propune solutii la problemele cu migratia exprimate de Austria in contextul acceptarii Romaniei in Spatiul Schengen"

"Comisia Europeana a raportat rezultatele monitorizarii regimului Uniunii Europene fara vize in relatia cu Albania, Bosnia si Hertegovina, Muntenegru, Macedonia de Nord si Serbia, precum si Georgia, Moldova si Ucraina. Mai mult, in cazul Georgiei si Ucrainei, tari care au obtinut scutiri de viza cu mai putin de sapte ani in urma raportul ofera si o evaluare mai detaliata a altor actiuni intreprinse pentru a asigura indeplinirea continua a criteriilor de referinta.Problemele legate de migratie ... citeste toata stirea