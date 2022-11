Gheorghe Seculici: "Aradul este pe primul loc in Romania la afacerile din domeniul logistic pe calea ferata"!

Modernizarea retelei de cale ferata din judetul Arad si cea care leaga Aradul de Hunedoara, in valoare de aprox. 2 miliarde de euro, a ajuns intr-un stadiu avansat. Dupa finalizarea lucrarilor intre Curtici si Arad, si pe tronsonul Arad-Simeria, in lungime de 141 km, se avanseaza rapid."Anul viitor, judetul Arad va deveni primul judet din Romania in care magistrala feroviara este modernizata in proportie de 100%, cu tot ce presupune asta, inclusiv poduri feroviare noi peste Mures. Asta ... citeste toata stirea