Gheorghe Seculici: "In judetul Arad sunt aprox. 38.000 de firme"

In judetul Arad, la fiecare 11 aradeni exista cate o firma privata. Asta inseamna ca, din punct de vedere al mediului de afaceri, Aradul este unul dintre cele mai active judete din Romania, a declarat presedintele Camerei de Comert, Industrie si Agricultura din Arad, arhitect Gheorghe Seculici.Numarul firmelor inregistrate in judet este de 37.393 societati comerciale. Conform topului firmelor, 32,4% activeaza in domeniul serviciilor, 27,8% in comert, 18,7% in industrie, 7,6% in constructii, 6% ... citește toată știrea