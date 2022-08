Gheorghe Seculici: Peste 270 de firme expun la Agromalim, in weekend!

Ministrul Agriculturii, domnul Petre Daea, a confirmat participarea sa la Agromalim 2022, fiind prezent la Arad in cursul zilei de vineri, cand va vizita standurile expozantilor.Un numar de 36 de evenimente se vor organiza in cadrul Targului Agromalim, in perioada 1-4 septembrie, la Expo Arad. Cel mai mare targ de agricultura din Romania organizat in afara Capitalei, va fi si anul acesta un tur de forta la Arad, cu peste 270 de firme prezente cu standuri de expozitii si 50 de producatori ... citeste toata stirea