"Ghiba" a sarbatorit Ziua Scolii

Ca in fiecare an, pe 21 mai, Colegiul National "Elena Ghiba Birta" imbraca haine de sarbatoare pentru a-si omagia patroana spirituala a scolii, Elena Ghiba BirtaCu aceasta ocazie, elevii s-au exprimat, au relationat si au incercat sa se identifice cu scoala in vederea dezvoltarii sentimentului de apartenenta la aceasta. S-au organizat o serie de activitati in sistem nonformal - ateliere cu tematici diverse, care au reunit toti elevii scolii, de la mic la mare. Astfel, Parcul "Mihai Eminescu" a ... citește toată știrea