Ghidul pentru un Regim Alimentar Sanatos si Sustenabil

In contextul unei preocupari crescute pentru sanatatea generala si prevenirea unor afectiuni cronice, importanta unui regim alimentar sanatos devine din ce in ce mai evidenta. De la nastere pana la varsta adulta, alegerile alimentare joaca un rol crucial in mentinerea sanatatii si prevenirea bolilor. Iata o analiza a ceea ce inseamna cu adevarat un astfel de regim si cum poate fi adoptat in viata de zi cu zi.Alimentatie Sanatoasa de la NastereContrar conceptiilor anterioare, adoptarea unui ... citește toată știrea