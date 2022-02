Gigi Becali mareste oferta pentru David Miculescu; care este raspunsul UTA-ei

David Miculescu ar putea ajunge la una dintre cele mai importante echipe ale Romaniei. Asta, in conditiile in care Gigi Becali, patronul FCSB, este gata sa mareasca oferta facuta UTA-ei.Executia spectaculoasa a lui David Miculescu in derby-ul cu Rapid, respinsa cu mare dificultate de Horatiu Moldovan de sub bara, l-a convins pe Gigi Becali sa mareasca oferta de transfer pentru jucatorul UTA-ei, de la 600 la 700 de mii de euro.FCSB il urmareste demult pe mijlocasul ofensiv de 20 de ani, pe ... citeste toata stirea