Glad Varga: "39 de scoli din judet vor beneficia de finantare in prima etapa a Programului National pentru Reducerea Abandonului Scolar"

Deputatul liberal aradean Glad Varga sustine ca 39 de unitati scolare din judetul Arad vor beneficia de finantare in prima etapa a Programului National pentru Reducerea Abandonului Scolar (PNRAS). Proiectele depuse de acestea au fost selectate si aprobate spre finantare, valoarea medie/grant fiind de 138.000 euro + TVA.Dintre acestea: 29 proiecte se deruleaza in mediul rural; zece proiecte se deruleaza in mediul urban; 28 de proiecte sunt in "zona fara marginalizare"; opt proiecte sunt in ... citeste toata stirea