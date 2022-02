Glad Varga pledeaza pentru citit cu prilejul Zilei Nationale a Lecturii

Romania are incepand de astazi o Zi Nationala a Lecturii, in conditiile in care se doreste incurajarea cititului, un obicei, din pacate, tot mai rar intalnit in randul tinerei generatii. Cu aceasta ocazie, deputatul liberal aradean Glad Varga face o pledoarie pentru carti si lectura."*Citim impreuna!* este motto-ul sub care sarbatorim pentru prima data Ziua Nationala a Lecturii.Incepand de anul acesta, 15 februarie va aduce in atentia noastra importanta cititului. Si, daca ne intrebam de ce ... citeste toata stirea