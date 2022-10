Glad Varga: "Se pot depune proiecte pentru finantarea productiei de energie din surse regenerabile pentru consumul propriu al intreprinderilor"

Deputatul liberal aradean Glad Varga, vicepresedintele Comisiei pentru antreprenoriat si turism si membru al Comisiei pentru mediu si echilibru ecologic, sustine ca s-a dat startul pentru depunerea de proiecte in vederea finantarii productiei de energie din surse regenerabile pentru consumul propriu al intreprinderilor."Incepand de astazi se pot depune proiecte in cadrul celor doua apeluri deschise in cadrul schemelor de ajutor pentru sprijinirea investitiilor destinate promovarii productiei ... citeste toata stirea