Glad Varga: "Strategia Nationala pentru Paduri 2030 este in consultare publica"

Deputatul liberal aradean Glad Varga, membru al Comisiei pentru mediu si echilibru ecologic, sustine ca Strategia Nationala pentru Paduri 2030 este in prezent in consultare publica. In ceea ce priveste directiile incluse in document, acestea au in vedere, potrivit parlamentarului aradean, bune practici bazate pe principii de dezvoltare durabila."Directiile strategice incluse in document au in vedere bune practici de guvernanta, bazate pe principiile de dezvoltare durabila, fiind grupate pe ... citeste toata stirea