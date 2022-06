Glad Varga: "Suma alocata Programului *Rabla pentru Electrocasnice* se ridica la 50 de milioane de lei"

A mai ramas o saptamana pana la inceperea Programului "Rabla pentru Electrocasnice". Romanii se vor putea inscrie in program incepand de vinerea viitoare, si vor putea solicita vouchere in trei etape, din 24 iunie, 1 iulie, respectiv 8 iulie. Potrivit deputatului liberal aradean Glad Varga, membru in Comisia pentru mediu si echilibru ecologic, suma alocata pentru acest program este de 50 milioane de lei."Noua sesiune de aplicatii pentru Programul *Rabla pentru Electrocasnice* destinat ... citeste toata stirea