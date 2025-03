Goldbach Consulting: Sustinem comunitatile locale printr-un program de formare a expertilor in dezvoltare durabila | Comunicat

Goldbach Consulting sprijina dezvoltarea comunitatilor locale printr-un program national de formare a expertilor in dezvoltare durabila* Programul de formare in domeniul dezvoltarii durabile se deruleaza in perioada aprilie - iulie 2025, la nivelul a 5 regiuni de dezvoltare din Romania.* Cursul postuniversitar vizeaza peste 1.200 de viitori experti in dezvoltare durabila, care vor deveni lideri ai schimbarii pe plan local.* Valoarea programului de formare se ridica la 5,3 milioane de lei, ... citește toată știrea