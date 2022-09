Granturi in valoare totala de 300 de milioane de euro pentru retehnologizarea IMM-urilor din industria alimentara si constructii

Deputatul liberal aradean Glad Varga, membru al Comisiei pentru antreprenoriat si turism, anunta ca ieri a inceput etapa de preinscriere pentru contractarea de granturi pentru investitii in retehnologizare destinate IMM-urilor. Astfel, solicitantii se pot inrola acum in aplicatia IMM Recover si pot pregati documentele pentru actiunea 4.1.1. BIS - "Investitii in activitati productive" - Tip de proiect: "Investitii in retehnologizare acordate IMM-urilor din domeniul industriei alimentare si al ... citeste toata stirea