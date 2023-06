Consilierii locali au adoptat un proiect anuntat de acum o luna de zile: gratuitate pentru o zi pe saptamana in ceea ce priveste transportul in comun. Avand la baza ideea lansata de consilierul local Doru Gaman si de viceprimarul Lazar Faur, proiectul a trecut in unanimitate de vot. In cadrul sedintei de Consiliu Local Municipal care a avut loc miercuri, 31 mai, proiectul privind instituirea programului "Vinerea Verde" in Arad a fost adoptat de consilierii locali. Avand in vedere acest aspect, ... citeste toata stirea