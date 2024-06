Grenada gasita de trecatori pe strada Abrud

A fost agitatie mare ieri pe strada Abrud din Micalaca. Asta, in conditiile in care trecatorii au descoperit pe un teren viran o grenada si au sunat Politia Locala."In data de 27.06.2024, politistii locali cu atributii de mentinere a ordinii publice din cadrul Directiei Generale Politia Locala Arad, au identificat prezenta unei grenade in cartierul Micalaca, pe strada Abrud, care a fost ulterior preluata de pe domeniul public, cu sprijinul ISU Arad, in conditii de siguranta.Echipajul din ... citește toată știrea