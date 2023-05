Scolile sunt inchise pentru a doua zi la rand din cauza grevei generale, pentru prima data in ultimii 18 ani. Profesorii nu vor reveni in clase daca nu vor primi salarii mai mari. Asta dupa ce guvernul a oferit doar bonusuri pentru profesorii debutanti, nu majorarile asteptate de dascali de ani buni. Greva ar putea duce inclusiv la amanarea examenelor nationale.Peste 150.000 de cadre didactice si aproape 70.000 de oameni din categoria personalului auxiliar din intreaga tara au intrat in greva ... citeste toata stirea