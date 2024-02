Gripa, o afectiune respiratorie comuna, este provocata de virusurile Influenza de tip A, B si C, cu transmitere predominant aerogena. Aceasta infectie este specifica sezonului rece si poate avea consecinte variate, de la sindroame gripale usoare la complicatii severe, cum ar fi pneumonii sau insuficienta respiratorie.Ce este gripa?Virusurile gripale de tip B si C sunt specifice omului, in timp ce Influenza de tip A poate suferi mutatii si poate infecta atat oamenii, cat si gazdele animale, ... citeste toata stirea