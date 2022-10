Grupare care fabrica bombe artizanale, depistata in urma anchetei in cazul Crisan

BUCURESTI. Nu exista nicio noutate in cazul exploziei bombei de la Arad, in urma careia omul de afaceri aradean Ioan Crisan si-a pierdut viata, insa anchetatorii lucreaza in continuare la caz. Cel putin, asa reiese din ultimul dosar pe care oamenii legii il ancheteaza. Potrivit DIGI 24, incercand sa dea de atacator, anchetatorii au descoperit o grupare care facea in Germania bombe artizanale.Din gruparea destructurata de anchetatori fac parte un roman, un bosniac si un italian. Cei trei au ... citeste toata stirea