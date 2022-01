Gruparea de hackeri Lazarus, din Coreea de Nord, a dat LOVITURA in 2021! Valoarea criptomonedelor furate este de 400 milioane dolari

Hackerii din Coreea de Nord au furat anul trecut active digitale in valoare de 400 milioane dolari in sapte atacuri asupra unor platforme de criptomonede, potrivit unui raport al companiei de analiza Chainalysis. Atacurile sunt atribuite faimosului grup denumit Lazarus.Pentru hackerii din Coreea de Nord, 2021 pare sa fi fost unul dintre cei mai productivi ani, si asta deoarece, potrivit raportului Chainalysis, in 2020 au fost patru atacuri mari, iar in 2021 au fost sapte, valoarea ... citeste toata stirea