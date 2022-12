Gunoaiele Europei, la portile Romaniei! Peste 787 de tone de deseuri, oprite in 2022, la vamile Nadlac II, Varsand si Bors II

ARAD. Peste 3.780 de deseuri constand in metal, hartie, aluminiu, textile, cauciuc, lemn, baterii si bucati de azbest, sticla, material feros, componente de vehicule scoase din uz, aparate de uz casnic, echipamente electrice si electronice au venit spre Romania in perioada 1 ianuarie - 1 decembrie 2022. Deseurile, care erau incarcate in camioane, figurau, in acte, ca marfuri si proveneau din tari din Europa, precum Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord, Belgia, Bulgaria, ... citeste toata stirea