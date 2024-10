Gutenberg 60

Context:Aradul este orasul de la granita de vest, pe care Muresul il adumbreste la maluri. Evident, suntfoarte multe de vazut ori de stiut in acest oras cu parfum de istorie.Continuturi:Recent, Gutenberg, inventatorul literelor de tipar, fost metalurgist si bijutier, si-a "strigat" fiiila Arad. Dincolo de aceste metafore, in anul 620 de la nasterea acestuia, nu gresim cand spunem cala Arad "Constelatia Gutenberg" este formata si obladuita sub Tipografia si Editura Gutenberg de orevista ... citește toată știrea