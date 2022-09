Guvernul a anuntat prelungirea plafonarii preturilor la energie. Nicolae Ciuca: "98% dintre gospodarii vor beneficia". Care sunt tarifele

Guvernul a finalizat, joi, proiectul de ordonanta de urgenta pentru compensarea facturilor la energie. Premierul PNL a facut anuntul.Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca actul normativ include masuri de protectie a populatiei si economiei, in contextul cresterii preturilor la gaze si energie si ca a fost prelungita valabilitatea OUG cu un an si anume pana la 31 august 2023."Desi am intarziat, aprobam masurile de protectie a populatiei si economiei, in contextul cresterii preturilor la gaze ... citeste toata stirea