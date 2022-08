Guvernul nu mai are bani pentru compensarea facturilor. Ce vor face romanii la iarna

Guvernul nu mai are bani pentru compensarea facturilor la energie electrica si gaze naturale. In aceste conditii, numerosi romani risca sa stea in frig in case la iarna, pentru ca nu vor mai avea bani sa plateasca facturile uriase.Liderul PSM Marcel Ciolacu a anuntat ca partidele din Coalitie trebuie sa gaseasca urgent o solutie de reglementare sau plafonare a preturilor, cel putin pe segmentul casnic. O astfel de decizie, a afirmat el, trebuie luata chiar in septembrie, pentru ca oamenii sa ... citeste toata stirea