Vineri, Colegiul National "Moise Nicoara" a fost gazda anualei serbari de Halloween, care a devenit deja o traditie indragita de elevii scolii. Ca in fiecare an, d-na prof. Simona Kramer a coordonat evenimentul, cu ajutorul catedrei de limba engleza si al elevilor de liceu, oferindu-le tinerilor oportunitatea de a socializa si de a isi expune talentele in materie de costume si dovleci sculptati.Nelipsite au fost , de asemenea si probele concursului de Halloween, evenimentul central. Prima ... citeste toata stirea