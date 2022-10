Hategan se intoarce in Champions League!

Cel mai valoros arbitru roman din ultimul deceniu a ales sa ramana in fenomen, optand pentru statutul de arbitru video. Si chiar a fost in cabina VAR la primul joc disputat in tara noastra, Supercupa Romaniei de la Arad (Sepsi Sf. Gheorghe - CFR Cluj 2-1).UEFA l-a delegat pe arbitrul aradean de 42 de ani la doua jocuri in aceasta toamna, facand parte din brigada condusa de Istvan Kovacs: Dinamo Zagreb - Chelsea 1-0 (prima etapa a grupelor Champions League) si Danemarca - Franta 2-0 (ultima ... citeste toata stirea