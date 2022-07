Hot din Timisoara, venit "cu treburi" la Arad, prins de Politia Locala pe strada Preparandiei

Un hot din Timisoara, venit "cu treburi" la Arad, a fost prins ieri de Politia Locala pe strada Preparandiei. Potrivit reprezentantilor institutiei, numitul G.E.F, in varsta de 21 ani, a fost semnalat tot ieri de Politia Romana, ca autor al unui furt dintr-un imobil, savarsit in municipiul Arad, in data de 30.06.2022."In doar patru ore, politistii locali din cadrul BOPI au reusit sa dea de urma celui in cauza pe strada Preparandiei, predandu-l colegilor de la Politia Municipiului Arad, care il ... citeste toata stirea