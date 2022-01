Hot prins de politisti dupa ce a furat cutia milei

Doua cazuri de furt au fost solutionate de politistii aradeni, care au identificat faptasii.Politistii Biroului de Investigatii Criminale au identificat ieri, 11 ianuarie 2022, un aradean de 25 de ani, care in data de 11 noiembrie 2021, ar fi sustras telefonul mobil din mana unui barbat de 28 de ani, in timp ce se afla in spatele unui magazin situat in zona Boul Rosu, din municipiul Arad, cauzandu-i un prejudiciu de aproximativ 1000 de lei. Prejudiciul a fost recuperat in totalitate si ... citeste toata stirea