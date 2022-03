Huawei Nova 9 SE: primul smartphone al companiei cu o camera de 108MP

Huawei va incerca in curand sa-si extinda gama de dispozitive disponibile la nivel international cu un alt nou smartphone de gama medie. Huawei Nova 9 SE va fi lansat si in Europa in curand - si va fi primul smartphone Huawei cu o camera de 108 megapixeli.Huawei Nova 9 SE are numele de cod intern "Julian" si, conform datelor tehnice pe care le avem la dispozitie, va fi ferm in clasa de mijloc, dar va avea totusi o camera puternica, cu o rezolutie extrem de ridicata. Conform WinFuture, este ... citeste toata stirea